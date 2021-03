Milan, Theo Hernandez: "Sono loco e voglio essere il migliore. Scudetto, non è finita"

MILAN

Il terzino sinistro: "Aspetto la chiamata di Deschamps"

"Sono loco e voglio essere il migliore", così Theo Hernandez a Sportweek. Il terzino sinistro del Milan, in posa con la sua fidanzata Zoe Cristofoli, non si pone limiti: "Devo andare giusto su questa strada e non mi devo accontentare. Sono così. Cosa penso quando punto la porta? Non penso, vado a fare gol. Mi piace molto fare gol. Ne devo fare almeno 8, uno in più dell’anno scorso. Non mi è sempre venuto così facile".

Il numero 19 crede ancora nello scudetto: "C’è l’Inter, ci siamo noi, la Roma, la Juve. Due anni fa c’era solo la Juve. Noi siamo lì e lottiamo sino alla fine. L’Inter è una bella squadra, ma la Juve è più forte. No, non è finita, è tutto aperto ancora. Abbiamo visto altre volte la prima fuggire anche con tanti punti di vantaggio, e poi vincere la seconda. Quest’anno non è facile neanche con le piccole, la classifica conta poco. Una scelta tra Scudetto, un posto in Champions o l’Europa League? No, voglio tutto".

Il francese aspetta anche una chiamata dalla Nazionale: "Sto aspettando, Deschamps non mi ha ancora chiamato... È un sogno per me giocare con mio fratello con la maglia della Francia. Ho detto no all’Under dei Galletti? Ero piccolo, non mi rendevo conto di quanto fosse importante. Da due anni, da quando sono qui, sto giocando anche per andare in nazionale. Ho sempre il telefono in mano".