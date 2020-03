Milan, Theo Hernandez: "Il sogno è giocare qui con mio fratello"

MILAN

Theo Hernandez, la più bella sorpresa del Milan della stagione in corso, ha risposto via social alle domande dei tifosi attraverso il sito ufficiale del club, svelando che a Milano si trova molto bene e che il suo sogno nel cassetto è giocare in rossonero al fianco di suo fratello: “Sarebbe un sogno, lo abbiamo fatto nelle giovanili, eravamo dei ragazzini e spero in futuro di giocare ancora insieme. Se sarà nel Milan, ancora meglio”.

A proposito del suo arrivo al Milan, l'ex Real Madrid ha svelato: “La prima persona a cui ho detto che avevo firmato per il Milan fu mia madre, poi ovviamente a mio fratello, che sono le persone che mi supportano sempre e sono al mio fianco ogni giorno. Qui sono molto felice. È un momento molto bello della mia carriera. Mi trovo molto bene con i compagni, nel Club e in questa città e spero di godermelo per molto tempo ancora. Milano? Quello che mi piace più è soprattutto San Siro. A parte lo stadio mi piace molto la moda, quindi via Montenapoleone”. Ma con l'italiano non sembra andare benissimo: "Non sto studiando ed è difficile impararlo. In squadra ci sono più compagni che parlano in spagnolo, però l’italiano lo capisco e presto lo parlerò anche".

Hernandez, in questo periodo di reclusione forzata a causa del coronavirus, "sto tranquillo a casa. Spero che passi tutto al più presto, così da poter tornare ad allenarci e a giocare che è ciò che ci piace di più", ma intanto pensa agli aspetti da migliorare per diventare un giocatore completo: "Sono giovane e ho tanto da apprendere ancora. Ma voglio migliorare soprattutto la fase difensiva, dove ho maggiori difficoltà. Mano a mano migliorerò e crescerò". Poi un pensiero per i medici: “L’unica cosa che voglio dire loro è un grande grazie per tutto il lavoro che stanno facendo. Dai medici agli infermieri, state facendo un lavoro incredibile e spero che vinceremo tutti insieme questa battaglia il prima possibile. Sempre forza Milan e restate a casa”.

E infine una serie di curiosità: Qual è il tuo DJ preferito? “David Guetta, un gran DJ”. Perché hai scelto il 19? “Perché è un numero che mi piace e aveva anche mio fratello, era libero e l’ho scelto. Mi sta portando fortuna”. Il coro della Curva che ti piace di più? “È quello che fa “Olè olè olè olè, Theo, Theo!”. Ti scrivono più fantallenatori o ragazze? “Mi scrivono un po’ tutti, fantallenatori, ragazze… persone di ogni tipo (ride, ndr)”. Quali sono i tuoi 3 giocatori preferiti della storia del Milan? “Le 3 leggende più grandi della storia del Milan sono Kaká, Ronaldinho e Maldini”.