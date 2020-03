Milan, summit Pioli-Gazidis: confermato l'apprezzamento per il tecnico

Stefano Pioli e Ivan Gazidis si sono incontrati oggi pomeriggio a Milanello per fare un punto sulla situazione del Milan, tra l'imminente uscita di Boban dai quadri dirigenziali fino alla gestione dell'emergenza coronavirus. Un colloquio di circa 40' in cui Gazidis, sottolineando la situazione "anomala" per dover giocare a porte chiuse, ha nuovamente sottolineato "l'apprezzamento" per il lavoro svolto in questi mesi dal tecnico che a sua volta ha tranquillizzato l'amministratore delegato, spiegando che nello spogliatoio il "clima è sereno" e gli allenamenti hanno "l'intensità giusta".