Milan, sui social spunta la medaglia rubata durante la festa: "Grazie Pioli"

Potrebbe presto avere un nome e un volto il delinquente che, nel corso dei festeggiamenti per lo scudetto vinto dal Milan sul campo del Sassuolo, ha sottratto a Stefano Pioli la medaglia celebrativa. Come spesso accade in queste situazioni è stato lo stesso tifoso rossonero ad autodenunciarsi, involontariamente e maldestramente, pubblicando una storia su Instagram in cui mostra la medaglia della Lega Serie A, accompagnata da una scritta eloquente: "Grazie Pioli".