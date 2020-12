Milan solido, ma ora trema per gli infortuni

BENNACER E GABBIA KO

Una serata sfortunata per il Milan, ma ancora una volta è arrivata la conferma di essere davanti a una squadra solida, molto. I due punti persi non preoccupano, lo fanno un po' di più gli infortuni di Gabbia e Bennacer che si aggiungono a quelli di Kjaer e Ibrahimovic. Entrambi hanno lasciato il campo di San Siro anzitempo contro il Parma e oggi le loro condizioni saranno valutate meglio. Per Pioli è comunque emergenza in difesa e a centrocampo.

La prima diagnosi per il difensore numero 46, costretto ad abbandonare il campo dopo soli 3', è trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro. Il suo 2020 potrebbe essere finito qui e Pioli dovrà trovare una soluzione per la difesa. Kjaer difficilmente rientrerà con il Genoa mercoledì, mentre Kalulu non ha sfigurato al fianco di Romagnoli. Ai margini Duarte e Musacchio che a gennaio potrebbe salutare.

Discorso un po' più complicato a centrocampo con Bennacer vittima di un problema muscolare e si teme addirittura uno stiramento. "Ha sentito una fitta", ha spiegato Pioli nel post partita. Coperta corta, cortissima, con Tonali sostituto naturale e poi il solo Kurtic. Questo Milan nelle difficoltà ha dimostrato di sapersi esaltare e contro il Genoa servirà un'altra grande prova per continuare a sognare.