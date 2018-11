Milan, Seedorf: "Non avrebbe senso esonerare Gattuso, come non aveva senso esonerare me"

29/10/2018

"Non avrebbe senso esonerare Gattuso, come non aveva senso esonerare me". Ai microfoni di SportMediaset Clarence Seedorf, a Montecarlo per il Golden Foot, analizza la situazione del Milan non senza tornare sulla sua esperienza in rossonero. "Secondo me Gattuso sta facendo un ottimo lavoro. Ha in mano la squadra e solo da pochi mesi c'è tranquillità societaria. Gli ultimi 5 anni sono stati turbolenti, in questo momento Rino è stato bravo a tenere insieme il gruppo, sapendo che ha più serenità".