Milan-Roma, la moviola di Cesari: da rigore Kristensen su Loftus-Cheek

© Da video

Nel corso del 39° minuto di Milan-Roma, episodio da moviola a San Siro: Kristensen interviene su Loftus-Cheek, che cade a terra in area. L'arbitro Guida non fischia calcio di rigore e il VAR non interviene, probabilmente il fischietto ha detto di aver visto il contatto e di averlo valutato non sufficiente per essere punito con un penalty. Secondo Graziano Cesari invece il tocco di Kristensen è falloso e quindi andava assegnato il penalty, sulla falsariga di ciò che era successo ieri in Monza-Inter quando il tocco di Darmian su Mota, inizialmente non fischiato da Rapuano, sia stato segnalato dal VAR convincendo l'arbitro a rivederlo al monitor e decisivo per cambiare la propria decisione.