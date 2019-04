Milan, rivolta social contro Di Francesco

30/04/2019

Il che, va da sè, non sposta di una virgola quanto la società sta provando a programmare in vista del prossimo campionato. Ma di certo è un indizio di quanto potrebbe accadere se l'eventuale nuovo allenatore, e nello specifico, appunto, Di Francesco, non dovesse ottenere immediatamente risultati.



La sensazione è che il tifo rossonero sarebbe più indirizzato verso un tecnico affermato come Conte o, in alternativa, verso allenatori in grado di dare un'impronta di gioco ben definita alla squadra. Quindi, per capirci, Sarri o Gasperini. Da questa cerchia, in linea di massima, non si esce, anche se in realtà Leonardo e Maldini hanno sondato diversi profili nelle ultime settimane. Il casting, in ogni caso, non è che appena cominciato. Fa specie, però, che ci sia già il primo bocciato.