Milan, prova di forza: vittoria chiave e messaggio al campionato

L'ANALISI

I rossoneri sono solidi: non subiscono gol da quattro partite

La sensazione è che quella di Cagliari sia stata una vittoria chiave per il Milan. Ancora presto per dire se sarà stata decisiva, ma sicuramente i rossoneri hanno mandato un messaggio forte e chiaro al campionato. La squadra di Pioli ha mostrato i muscoli, ha saputo gestire la pressione e ha aspettato il momento decisivo per colpire. Terza vittoria consecutiva per 1-0, altro segno importante della solidità di questo gruppo. Getty Images

Il Milan crea tanto, ma a far la differenza nell'ultimo periodo è stata la difesa con l'inserimento di Kalulu al centro che sta vivendo un momento spettacolare al fianco di Tomori. Sono quattro le partite consecutive che Maignan ha concluso con un clean sheet, le tre di campionato vinte tutte 1-0 contro Napoli, Empoli e appunto Cagliari più il pari di Coppa Italia con l'Inter. L'ultimo gol subito è quello di Udogie, peraltro viziato da un fallo di mano non visto da arbitro e Var.

Sensazioni molto positive perché la vittoria in terra sarda ha tutti i connotati per essere stata molto importante, se non fondamentale, sulla strada verso lo scudetto. Proprio come quella del 6 gennaio 2011, anno dell'ultimo trionfo rossonero, quando Strasser stese i rossoblù nel finale. Anche in quella occasione il Milan prese il largo in classifica, oggi ha un vantaggio di tre punti su Napoli e di sei sull'Inter. La strada è ancora lunga, Pioli ha otto partite per trasformare il sogno in realtà.

Considerando le singole stagioni, quella attuale è solo la seconda in cui il Milan è andato a segno in 15 trasferte di fila nella sua storia in Serie A, dopo il 1967/68.Il Milan ha vinto 11 trasferte in questo campionato, record condiviso con il Manchester City nei maggiori cinque campionati europei in corso.Il Milan è la squadra ad aver segnato più gol da fuori area nei maggiori cinque campionati europei in corso (11).Il Cagliari è diventato la squadra contro cui il Milan ha vinto più partite in Serie A dall’inizio degli anni 2000 (27).Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 37 partite di Serie A giocate contro il Milan (8N, 28P), il 28 maggio 2017 (2-1) – da allora due punti ottenuti in 10 sfide.Il Cagliari ha subito 11 gol da fuori area, meno solo dello Spezia (13) in questo campionato.Il Milan è imbattuto da otto gare di fila in Serie A (5V, 3N), attualmente solo la Juventus (15) ha una serie più lunga senza sconfitte in questo campionato.Per la seconda volta nella gestione Mazzarri, il Cagliari è rimasto senza segnare per tre gare di fila in Serie A – dopo lo scorso dicembre, vs Inter, Udinese e Juventus.Il Cagliari non vince da tre gare in Serie A (3P), dopo aver vinto quattro delle prime otto gare del girone di ritorno (3N, 1P).Per la prima volta in una stagione di Serie A, Ismaël Bennacer ha segnato più di un gol - le sue due reti sono entrambe arrivate in trasferta.La rete di Ismaël Bennacer è stata preceduta da 12 passaggi di fila dei giocatori del Milan.