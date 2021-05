Milan, Pioli: "Vittoria importante, la squadra è giovane ma ha giocato con maturità"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero: "Sapevamo che dovevamo fare qualcosa in più dal punto di vista della convinzione"

Grande vittoria del Milan in casa della Juventus con un 3-0 importante in chiave qualificazione alla prossima Champions League: "Abbiamo fatto una grande partita - ha commentato Pioli a fine partita -. Vincere uno scontro diretto in questo modo e in questo momento è molto importante, ma non è l'ultima gara e c'è da lottare molto. Ho esultato verso i dirigenti perché in questo anno e mezzo mi sono sempre stati vicini, condividendo tutto". Ottima la prestazione rossonera nel momento decisivo: "Sullo spirito di sacrificio abbiamo fondato le nostre vittorie. Siamo stati un po' stanchi dal punto di vista mentale e abbiamo pagato, ma stasera sapevamo che dovevamo fare qualcosa in più anche dal punto di vista della convinzione. Lo abbiamo fatto sull'agilità ma anche andando decisi nei contrasti".

In casa della Juventus è stata molto solida anche la fase difensiva con diversi duelli uno contro uno vinti da Kjaer e Tomori: "La Juventus ha cambiato il modo di costruire e non ero così convinto che scendessero in campo in questo modo. Noi abbiamo preparato la partita per essere aggressivi e compatti, abbassandoci bene quando non riusciva il pressing. Abbiamo rischiato solo per un inserimento di Bentancur, ma quando la squadra lavora insieme e si sacrifica senza palla con un buon ritmo diventiamo una squadra che può conquistare un posto in Champions".

Il successo è arrivato nonostante l'infortunio di Ibrahimovic e il rigore sbagliato da Kessie, ma l'uomo partita è stato Brahim Diaz, la mossa a sorpresa del tecnico: "Si cerca sempre di preparare una strategia per la gara, poi scegliamo i giocatori adatti per le caratteristiche. Calhanoglu e Diaz sono più bravi a lavorare sulla trequarti. Stasera non può essere solo un singolo, è una vittoria di squadra. Abbiamo vinto meritatamente. Siamo contentistissimi per i nostri tifosi che stamattina ci hanno emozionato, ora dobbiamo pensare alla prossima. Zlatan ha giocato da regista offensivo, siamo stati bravi a svuotare e riempire gli spazi. Alleno una squadra giovane, ma che sta maturando molto e ha saputo reagire. L'infortunio di Ibra? Non era al massimo, ma non voleva mancare. Speriamo non sia qualcosa di grave, ma valuteremo".