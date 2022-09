Milan, Pioli: "Salisburgo ostico, ma ora sappiamo giocare a questi livelli"

VERSO SALISBURGO-MILAN

Il tecnico rossonero parla alla vigilia del debutto Champions contro gli austriaci: "Contro l'Inter abbiamo giocato 70 minuti di grande calcio"

Il cammino europeo del Milan campione d'Italia comincia da Salisburgo, dove la squadra di Stefano Pioli sfiderà quella di Jaissle nel primo match del Gruppo E di Champions League: "Sono avversari ostici, ma adesso, a differenza dello scorso anno, sappiamo come si gioca a questi livelli", le sue parole alla vigilia. Poi il tecnico rossonero è tornato sul derby: "Contro l'Inter abbiamo giocato 70 minuti di grande livello, di ottimo calcio. Cardinale? Ha carisma e grande passione".

LA CONFERENZA DI PIOLI

Sulla missione in Europa

"Dobbiamo dimostrare che l'esperienza dell'anno scorso ci è servita e che siamo cresciuti. Dobbiamo pensare solo alla partita di domani, iniziare con un risultato positivo sarebbe importante".

Ancora sul derby

"Il successo nel derby lo abbiamo archiviato la mattina dopo, questa è un'altra partita e una diversa competizione. Ora c'è un avversario complicato, nella scorsa annata in casa in Champions League non ha mai perso".

Sulle emozioni che dà la Champions

"Dobbiamo giocare con entusiasmo, ma sempre rispettando i nostri avversari, con consapevolezza delle nostre qualità e delle nostre caratteristiche".

Sulla formazione

"Le scelte le farò domani mattina nell'ultima rifinitura. Oggi mi è sembrato che stessero tutti bene, questo è importante. Per le rotazioni le avevo già preparate in precedenza ma le partite mi diranno come interpretarle di volta in volta".

Sulle condizioni di Krunic e il suo inserimento nella lista Champions e su Florenzi

"Su Florenzi aspettiamo il comunicato dello staff sanitario, Krunic è stato inserito perché riteniamo che dalla prossima gara di Champions possa essere disponibile".

Su quali partite del Salisburgo vi siete concentrati per le vostre analisi?

"Tutte, le abbiamo viste tutte, anche le amichevoli. Riteniamo di aver preparato bene la partita ma i nostri avversari sanno muoversi molto bene: una squadra completa da affrontare con rispetto ma allo stesso tempo con grande determinazione". E ancora: "Hanno tanti giocatori di prospettiva molto forti che probabilmente potranno ripercorrere le orme di Haaland e Mane. Sono una squadra molto forte che rispettiamo".

A che punto siete con questa intensità europea? C'è ancora margine?

"Domani sarà un buon test, il Salisburgo per qualità e ritmo è di altissimo livello. Ci siamo preparati per mettere in campo le nostre qualità".

CALABRIA: "NON VEDIAMO L'ORA DI COMINCIARE"

Anche Davide Calabria ha parlato alla vigilia dell'esordio europeo: "Non vediamo l'ora di cominciare, ci siamo preparati molto bene, tutti noi non vediamo l'ora di giocare questa competizione. Una competizione come la Champions deve essere la nostra casa, siamo prontissimi per domani".