Milan, Pioli: "Roma ambiziosa come noi, sarà una sfida aperta"

VERSO MILAN-ROMA

"Credo che sarà una partita aperta con squadre che cercheranno di mettere in difficoltà gli avversari". Stefano Pioli legge così la sfida che attende il Milan a San Siro contro la Roma. "Affrontiamo un avversario forte che ha vinto cinque delle ultime sei trasferte e ne ha pareggiata una. Ci assomigliamo - ha proseguito alla vigilia - Una squadra ambiziosa ma lo siamo anche noi. Dobbiamo prepararci a superare questo esame difficile. Sono 3 punti importanti, dobbiamo approcciare la gara bene, con determinazione, giocando una partita di alto livello".

"Ogni partita è una prova del nove, dobbiamo interpretarla al massimo come sempre. Lo faremo domani e anche in futuro, noi dobbiamo pensare solo al nostro percorso perchè ogni singola gara deve essere quella più importante - ha proseguito Pioli - Ci sono tante cose in cui possiamo migliorare, capire meglio i momenti della partita come quando c'è bisogno di alzare ritmi o quando c'è bisogno di palleggiare. Questa è una crescita che arriverà con il tempo, ma deve essere continua e costante. Ora ci aspettano tutti, le aspettative sono cresciute e per questo dobbiamo pretendere da noi molto di più".



E ancora: "Ibra e Dzeko sono 2 registi offensivi, è chiaro che noi dobbiamo sfruttare le nostre qualità limitando i rifornimenti per Dzeko". Sulla presenza di Rebic e Calahnoglu contro la Roma: "Stanno entrambi meglio, sicuramente Rebic non ci sarà domani. Per Hakan abbiamo altri due allenamenti, ma sarà difficile". Sul rinnovo di Donnarumma: "E' un ragazzo più grande rispetto alla sua età, la sua crescita è stata costante e continua. Sta lavorando con applicazione e professionalità altissima. Non sono preoccupato sul futuro, fino a quando vedo sereni i miei giocatori. So che la società sta lavorando in una certa direzione".