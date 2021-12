Milan, Pioli: "Reazione giusta. Messias? Gol di grande qualità"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo il 3-0 esterno al Genoa: "Ibra ha migliorato tutti, ma deve anche ringraziare i compagni"

Tre gol per allontanare i fantasmi delle recenti sconfitte in campionato, il Milan di Pioli è ripartito dal 3-0 al Genoa: "Non so dove potremo arrivare, ma stasera la squadra ha avuto la reazione giusta - ha commentato il tecnico rossonero a fine partita -. Non siamo una squadra da compitino, se non andiamo oltre non siamo superiori agli avversari. Se giochiamo con convinzione e fiducia possiamo dire la nostra".

A sbloccare il match ancora una volta Ibrahimovic: "Che il suo arrivo abbia migliorato un po' tutto è noto - ha continuato Pioli -, ma anche i compagni sono stati bravi ad accettare il suo modo di fare, ma anche Zlatan deve dire grazie ai suoi compagni che lo hanno fatto tornare ai suoi grandi livelli. Ibra ha dato tanto alla squadra, ma anche viceversa".

"Noi dobbiamo cercare di rubare il pallone agli avversari il prima possibile correndo tutti insieme, oggi lo abbiamo fatto bene. E' quello che vogliamo fare accettando qualche rischio - ha proseguito il tecnico rossonero -, se lo facciamo con concentrazione poi restiamo più in partita. I trequartisti sono stati bravi a non dare punti di riferimento, ma anche Ibra si è mosso molto e i compagni sono andati a riempire il suo spazio. Stasera abbiamo fatto una partita giusta".

Doppietta di Messias alla prima da titolare: "Le gerarchie cambiano continuamente in questo Milan, la società mi ha dato una rosa forte e profonda. Lui è arrivato con qualche problema e ha avuto più tempo per entrare nei meccanismi, ma non avevo dubbi sulla sua qualità. Mi hanno proposto 3-4 giocatori per quel ruolo e credevamo che lui avesse le qualità giuste per stare con noi e penso che possa crescere ancora nel nostro sistema. Oggi ha fatto gol di qualità importante. Pensiamo alla Salernitana però che è una squadra spigolosa e difficile da affrontare".

L'infortunio di Kjaer preoccupa: "La nota stonata è il suo ko. Mi auguro che non sia nulla di grave, però aspettiamo le valutazioni. E' un giocatore importantissimo per tanti motivi per noi. Gabbia l'ho tolto all'intervallo perché ammonito e nel nostro modo di difendere avrebbe rischiato la seconda ammonizione".