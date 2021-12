Milan, Pioli: "Non abbiamo avuto ritmo e qualità"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero: "Ci concentriamo sul campionato, ma volevamo andare avanti in Europa"

Niente impresa, il Milan è stato sconfitto in casa dal Liverpool e ha salutato Champions League ed Europa con una prestazione sottotono: "Ci spiace uscire dall'Europa - ha commentato Pioli a fine partita -, sapevamo le difficoltà. Ci sarebbe servito più ritmo e più qualità, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo mosso la palla troppo lentamente e con poca precisione, questo è stato il problema. Abbiamo regalato due gol con due errori, ma a questi livelli se non ti esprimi al massimo poi rischi".

Tante le assenze per il Milan: "Non è un alibi, le stagioni sono così. La squadra ha tenuto bene il campo anche se non siamo stati pienamente in partita. Dopo aver preso il secondo gol ci siamo persi - ha continuato Pioli -, ma i ragazzi hanno dato tutto".

Ora testa al campionato: "Noi volevamo andare avanti in Europa era il nostro obiettivo. Ora dovremo essere bravi a concentrare le forze sul campionato e la Coppa Italia, ma volevamo andare avanti in Europa".