Milan, Pioli: "Mi sento al posto giusto, vincere qui sarebbe esaltante"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo aver centrato l'obiettivo Champions: "Per essere un top club dobbiamo giocarla per 2-3 anni di fila"

Stefano Pioli parla all'indomani della fine del campionato e del ritorno del Milan in Champions League e lo fa dando conferme sul suo futuro: "Sento di essere nel posto giusto e questo mi spinge a dare tutto, a provare a fare qualcosa di veramente importante e a continuare a farlo - ha detto ai microfoni di Milan TV -. Oggi parliamo di una grande stagione, ma io sto pensando già alla prossima. Devi continuare a dimostrare, a crescere e a migliorare". Getty Images

Il tecnico rossonero sembra dunque già carico in vista della prossima annata: "Ho approfittato di tutte le mie esperienza per alzare l'asticella e così dobbiamo fare anche noi. Il club ci sostiene, noi faremo il massimo, tutto ciò che sarà necessario per portare avanti le nostre idee per dare soddisfazione ad un pubblico che è fantastico".

L'obiettivo principale resta quello di tornare a far alzare un trofeo alla sua squadra (l'ultimo è stato la Supercoppa 2016/17), anche se per farlo serve restare con i piedi per terra: "Vincere qualcosa e farlo nel Milan sarebbe esaltante, però mi ricordo benissimo un'intervista di Maldini nella quale diceva che per tornare ad essere un top club dobbiamo giocare la Champions per 2-3 anni consecutivi. Noi dobbiamo confermarci, crescere, quello sarà il nostro obiettivo. Dobbiamo partire con grandi ambizioni perché siamo il Milan. Io sogno di notte e lavoro di giorno affinché i sogni si possano avverare. È questo che dobbiamo fare".