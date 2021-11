Milan, Pioli: "L'Inter è forte ma abbiamo dimostrato di essere forti anche noi"

QUI MILAN

Il tecnico dopo l'Inter: "Abbiamo sofferto troppo nei primi 20' del secondo tempo"

Stefano Pioli analizza il pareggio contro l'Inter che mantiene il Milan in vetta. "E' stata complicata, difficile, abbiamo sofferto troppo nei primi 20' del secondo tempo. L'Inter è forte ma abbiamo dimostrato di essere forti anche noi - ha detto il tecnico del Milan a Dazn - Siamo stati coraggiosi, anche difensivamente. la reazione c'è stata. Abbiamo dimostrato grande voglia di portare a casa un risultato positivo". Getty Images

La crescita del Milan rispetto al derby della passata stagione. "È normale, guardate che differenza di età media c’è tra noi e l’Inter nell’undici titolare. Ora ci giochiamo le partite con più convinzione. L’Inter è sicuramente tra le più forti del campionato, qualche difficoltà ci sta, in alcune situazioni siamo stati più bravi noi e in altre più bravi loro".

Sul match. "La reazione c’è stata. Siamo andati sotto col rigore su un nostro errore mentre provavamo a gestire. Abbiamo mantenuto le nostre idee. Potevamo cercare di più Zlatan e appoggiarci di più su di lui, ma siamo stati comunque pericolosi e abbiamo combattuto pallone su pallone".

Il recupero di Rebic. "E' importantissimo perché ha caratteristiche importanti per la squadra. C’era bisogno, a Leao abbiamo tirato il collo in queste settimane e si è visto che era meno brillante del solito anche se anche lui ha dato tutto per la squadra”.

Quest'anno la rosa è più competitiva. "Assolutamente sì, sono molto contento. Siamo ambiziosi, il club mi ha messo a disposizione un potenziale importante. Ora dobbiamo recuperare anche Messias. Quelli che sono entrati stasera sono giocatori forti, ho la fortuna di allenare tanti giocatori bravi e dobbiamo mantenere questa voglia di lavorare insieme e mantenere questa disponibilità".