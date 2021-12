Milan, Pioli ha l'influenza. Ballottaggio sulla trequarti, c'è Bennacer con Tonali

In casa Milan niente conferenza stampa della vigilia per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero è alle prese con l'influenza, che non gli ha comunque impedito di dirigere l'allenamento di rifinitura in vista della gara di sabato sera a Udine contro i friulani, guidati in panchina da Gabriele Cioffi, ex vice dell'esonerato Gotti. Pioli farà di tutto per partire sabato mattina con la squadra ed essere regolarmente in panchina.