Milan, Pioli: "Contava tornare a vincere. Il nostro 2021 merita un voto alto"

Dopo la vittoria con l'Empoli, Stefano Pioli è felice del risultato e dell'andata chiusa al secondo posto. "La vittoria di oggi è pesante, reagire così con carattere e decisione - ha spiegato il tecnico del Milan -. Oggi contava tornare a vincere, ne avevamo bisogno per la classifica e per la nostra fiducia". "Stasera abbiamo sofferto, stretto i denti e giocato da squadra che ha ottenuto il risultato con grande voglia", ha aggiunto. Getty Images

"Ci sono momenti in cui alcune partite pesano un po’ di più, questa pesava - ha proseguito Pioli analizzando la gara -. Sapevamo che l’avversario palleggiava molto bene, volevo un centrocampo un po’ più dinamico e di corsa". "Franck va a riempire meglio di tutti l’area avversaria in questo momento, poi volevo far rifiatare un pochino Brahim Diaz - ha proseguito motivando la scelta di Kessie trequartista -. La sosta gli farà bene".

Poi un bilancio sul 2021 rossonero. "Che voto ci meritiamo per quest'anno? Un voto alto, stiamo dimostrando di essere tornati competitivi - ha spiegato il tecnico del Milan -. Poi l’ultimo step è sempre quello più difficile". "Il girone di ritorno sarà ancora più difficile, dobbiamo cercare di recuperare più giocatori possibili - ha aggiunto -. Sono soddisfatto di come ha reagito la squadra, siamo un gruppo giovane". "Rimango convinto che col Napoli non meritavamo di perdere, ora dobbiamo gestire bene questa sosta perché avremo un gennaio importante", ha continuato.

Quanto alle assenze, Pioli non cerca alibi, ma è chiaro che hanno pesato sul rendimento della squadra nell'ultimo periodo. "Ultimamente ci è mancata qualità nel gioco - ha spiegato -. Sicuramente dobbiamo alzare il livello, ma non ci è mancata umiltà o spirito di squadra". "Con i giocatori di qualità e di strappo si fa la differenza nel calcio moderno, ci sono mancate queste caratteristiche in più di una partita - ha proseguito -. L’importante è rimanere lì nel gruppo di testa e rimanere competitivi". "Anche noi l’anno scorso abbiamo vinto il titolo di campioni d’inverno e poi siamo arrivati secondi - ha aggiunto -. Il nostro percorso è iniziato due anni fa con 66 punti, poi 79 l’anno scorso, vedremo quest’anno. L’obiettivo è migliorarsi sempre, la squadra ha tutte le qualità per riuscirci".

Sulla lotta scudetto poi piedi per terra. "L'Inter è la favorita, hanno vinto con 12-13 punti su di noi. Sono i favoriti, il campionato è lungo ma sono forti anche Napoli e Juventus - ha spiegato Pioli -. Poi ci siamo noi, Atalanta, Roma e Lazio. Il campionato è equilibrato, i risultati di oggi lo dimostrano. Lo scorso anno abbiamo fatto 79 punti, l'obiettivo è superare quei punti lì".

Chiusura sulle grandi aspettative dell'ambiente rossonero e sulle critiche recenti. "Fa parte del nostro percorso di crescita, si cresce anche attraverso le critiche - ha dichiarato Pioli -. Siamo bravi ad isolarci e concentrarci sul nostro lavoro. Quello che dicono all’esterno ci interessa ma fino ad un certo punto". "Alleno un gruppo giovane che cresce attraverso pressioni ed aspettative - ha aggiunto -. Se abbiamo pressioni ce le siamo meritate, è un privilegio". "Vorrei fare gli auguri a tutti i tifosi del Milan, sono fantastici - ha concluso Pioli -. Ci stanno accompagnando con una passione incredibile. Buon Natale a tutti, cercheremo di fare ancora meglio nel 2022”.