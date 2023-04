Milan, Pioli: "Ci davano tutti sfavoriti... Ora probabilmente il derby"

QUI MILAN

L'allenatore rossonero: "Abbiamo un cuore grande, qualificazione voluta e meritata"

Stefano Pioli è il settimo allenatore della storia capace di portare il Milan in semifinale di Champions League: "Siamo partiti da Rio Ave... Ci davano tutti sfavoriti, ma alleno un gruppo con un cuore grande. Qualificazione voluta e meritata, complimenti ai miei ragazzi". Ora potrebbe esserci il derby contro l'Inter: "Probabile che sarà così perché hanno un grande vantaggio dopo la gara d'andata, saranno altri due scontri difficilissimi e stimolanti. Normale che sia così perché saranno due semifinali di Champions League".

Poi l'analisi della partita ai nostri microfoni: "Avere l'1-0 dell'andata ci ha aiutato in un senso e frenato nell'altro. Non volevamo concedere profondità a Osimhen, nel secondo tempo dovevamo palleggiare meglio, ma tanti nostri giocatori non avevano mai giocato una partita così importante. Si sono sacrificati tutti. Grazie anche ai nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto, siamo orgogliosi". Complimenti a Krunic: "Grande partita di Rade, è importantissimo per noi perché ha letture che altri non hanno".