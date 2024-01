Milan, Pioli: "Su certe cose dobbiamo crescere. Rigori? Leao vuol tirare il prossimo..."

Stefano Pioli mastica amaro dopo il pareggio tra il suo Milan e il Bologna, maturato anche grazie a due rigori falliti dai suoi: "Andiamo via con il rammarico di non aver vinto la partita - le parole del tecnico a Sky -. È vero che ci sono stati due rigori sbagliati, ma abbiamo avuto tante occasioni sebbene ne abbiamo concessa qualcuna a un ottimo Bologna. Questa serata ci deve insegnare che non puoi mollare l'attenzione in fase difensiva, come nell'ultima azione del rigore. Eravamo dieci giocatori dentro l'area, non abbiamo aiutato Theo nel raddoppio e non abbiamo letto bene l'inserimento. È un peccato perché la prestazione l'abbiamo fatta. Era una partita molto importante da vincere. Inter e Juve? Guardiamo a noi stessi e chiaramente non siamo contenti. C'erano tante cose dentro un'ipotetica vittoria... Era una partita difficile dove abbiamo giocato e rimontato. Ci sono state tante cose positive, ma abbiamo dimostrato che su altro dobbiamo ancora crescere. Sarebbe stato tutto positivo fino al 92esimo".