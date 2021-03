Milan, Pioli amaro: "Due punti persi"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero: "Sono mancate qualità, ritmo e lucidità"

Il pareggio contro l'Udinese, anche se trovato a tempo scaduto con il rigore di Kessie, lascia l'amaro in bocca a Stefano Pioli, ovviamente non soddisfatto del suo Milan: "Kessie ha parlato di due punti persi? Giusto, volevamo vincere. Peccato. Sapevamo che avremmo trovato difficoltà contro una squadra che si chiude tutta dietro”. Poi l'analisi sugli errori della squadra: "Ho visto determinazione e mancanza di lucidità. È mancata qualità e ritmo, non rabbia e determinazione".

Da salvare c'è in buona sostanza solo la reazione dopo il gol di Becao: “Si riparte come sempre dalla prossima partita. Ogni partita fa storia a sé. Domenica abbiamo trovato un avversario che voleva giocare, l’Udinese invece fa questo tipo di partita. Dovevamo trovare più duelli, l’unico duello che siamo riusciti a vincere nel primo tempo è l’azione da gol di Castillejo”.

Deludente la prestazione di Leao: “Mi aspetto sempre tanto dai miei giocatori. Rafa ha caratteristiche più adatte ad attaccare gli spazi. Quando trova difese così chiuse non ha ancora la scaltrezza per anticipare il difensore. Oggi ci mancanvano le caratteristiche giuste per affrontare questo tipo di partita, ci mancavano i due attaccanti veri in rosa. Leao e Rebic hanno altre caratteristiche”.

Il punto sull'infortunio di Tonali: “E' uscito precauzionalmente perché ha sentito un flessore un po’ diverso rispetto all’altro”

Sull’errore di Donnarumma: “Non abbiamo ancora parlato. Ci ha salvato tante volte. Ora dobbiamo provare a riprendere la nostra corsa. Un mezzo risultato positivo, pensiamo alla prossima gara”.

Infine su Ibra in panchina: “Non siamo usciti soddisfatti da questa gara, lui come tutti gli altri”.