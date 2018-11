Milan, operazione riuscita per Bonaventura: 8-9 mesi di stop

27/11/2018

Giacomo Bonaventura è stato operato a Pittsburgh, negli Stati Uniti, a seguito della lesione osteocondrale del ginocchio sinistro. Il Milan ha comunicato ufficialmente che l'intervento chirurgico, eseguito dai chirurghi Musahl e Fu alla presenza dello staffa sanitario rossonero, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in 8-9 mesi. La compagna del centrocampista ha postato su Instagram: "Grazie a tutti per l'affetto".

Federica Ziliani, compagna dello sfortunato centrocampista rossonero, ha voluto rassicurare tutti i tifosi sull'esito dell'operazione al ginocchio: "E' andato benissimo. Ora inizia la parte più difficile: tenerlo fermo!". Bonaventura dovrà stare lontano dai campi di gioco per circa 8-9 mesi e tornerà in campo solo per la prossima stagione.