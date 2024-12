Milan, Audasio in pole per sostituire D'Ottavio nel ruolo di direttore sportivo

È tempo di cambiamenti in casa Milan: il club rossonero ha deciso di separarsi dal suo direttore sportivo, Antonio D'Ottavio, e puntare su una soluzione interna, rappresentata da Dario Audasio. L'operazione ha già incassato l'ok di Zlatan Ibrahimovic, advisor di RedBird. Secondo alcune indiscrezioni a portare alla separazione sono stati proprio alcuni screzi tra Ibra e D'Ottavio, specialmente in merito alla gestione del settore giovanile e di Milan Futuro.