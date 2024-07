Milan, Musah: "Fonseca? Ora tutti energici e motivati"

© Getty Images

In attesa della sfida al Real Madrid, in casa Milan ha parlato Yunus Musah, aggregatosi al resto del gruppo dopo gli impegni in Coppa America con la nazionale statunitense: "Cos'è cambiato con Fonseca? Penso che siamo tornati dalla pausa freschi fisicamente e mentalmente. Quindi stiamo cercando di imparare dallo staff e dall'allenatore. Penso che sia troppo presto per dirlo adesso. Che atmosfera c'è? È sempre la stessa cosa quando finisci una stagione e ti prendi una pausa e poi torni, ogni calciatore ha nuove motivazioni e si sente di nuovo eccitato. Quindi, che abbiamo un nuovo allenatore o no, avremo sempre quella sensazione. Nello spogliatoio ora, tutti sono motivati ​​ed energici".