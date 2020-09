Milan-Monza 4-1: il Diavolo cala il poker, c'è festa anche per Daniel Maldini

MILAN-MONZA 4-1

Nella partita amichevole disputata a San Siro tra Milan e Monza, i rossoneri vincono 4-1 sui brianzoli allenati dall'ex milanista Cristian Brocchi. La squadra di Pioli, priva dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali, si porta in vantaggio al 6' grazie a Calabria. Il Monza pareggia al 22' con Finotto, ma al 40' Daniel Maldini segna il suo primo gol alla Scala del calcio. All'88' Kalulu fa tris e al 90' Colombo cala il poker. Le foto di Milan-Monza: derby a San Siro

































































L'amichevole degli ex è del Milan: i meneghini si impongono 4-1 sul Monza di Silvio Berlusconi, allenato da Cristian Brocchi e che schiera in campo Gabriel Paletta. La squadra guidata da Stefano Pioli, reduce dalla vittoria per 4-2 in amichevole contro il Novara, scende in campo orfana dei giocatori impegnati con le nazionali. Nonostante ciò, i rossoneri si portano in vantaggio dopo 6' di gioco: Calabria calcia da fuori di destro, Lamanna è sorpreso e il Diavolo passa in vantaggio. Il Monza, però, reagisce bene: al 22' Paletta batte rapidamente una punizione. Il centrale calcia e trova Finotto, che supera Donnarumma e poi mette in rete con il sinistro. Al 40', però, Paquetà serve Daniel Maldini (figlio di Paolo), che si libera del difensore, conclude col destro a giro da posizione defilata sulla sinistra e segna il 2-1. Per il 18enne si tratta del primo centro a San Siro, una rete che conferma il suo buon momento in questo precampionato. Nella ripresa, Pioli inserisce Brahim Diaz: per l'esterno arrivato dal Real in prestito è la prima gara alla Scala del calcio con i rossoneri. Anche il Monza mette in mostra i suoi nuovi acquisti: oltre al titolare Maric, nella ripresa entrano Barillà e Donati. Grazie alle forze fresche, nel finale la squadra brianzola cerca di ottenere ad ogni costo il pareggio, senza però riuscire. Anzi, all'88', Kalulu raccoglie una respinta della difesa e batte il portiere monzese con un destro preciso all'angolino , mentre al 90' Colombo la piazza sotto l'incrocio a giro, calciando dalla distanza. Il Milan vince su un Monza che esce comunque a testa alta dal campo.