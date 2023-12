Milan, Moncada volta pagina: "Ora torniamo forti sul campionato"

PARLA IL CAPO-SCOUT

Il capo-scout: "Quando avremo la squadra al completo penso che torneremo al livello visto ad agosto e settembre"

© foto-web L'eliminazione dalla Champions League ha lasciato l'amaro in bocca al Milan, ma la vittoria di Newcastle ha dato nuove certezze. "Peccato perché siamo stati veramente vicini al passaggio del turno, era importante per noi. Siamo arrivati a 8 punti come il PSG - ha spiegato il capo-scout del club rossonero Geoffrey Moncada. Magari dovevamo fare meglio nelle prime due partite in cui abbiamo sbagliato qualche situazione. Ora dobbiamo tornare forti sul campionato. Veramente un peccato per la Champions perché ci siamo andati molto vicini...".

"Dobbiamo recuperare i nostri difensori - ha aggiunto Moncada -. Abbiamo battuto una squadra di Premier League giocando con un terzino sinistro nel ruolo di difensore centrale. Quando avremo la squadra al completo io penso che torneremo al livello visto ad agosto e a settembre".

Ora al Milan resta l'Europa League. "Dobbiamo pensare solo positivo perché restiamo in Europa. Dobbiamo pensare solo a fare bene in questa competizione perché è una bella competizione, dobbiamo giocarla bene".

