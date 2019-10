Milan, Maldini ancora a Milanello: fiducia a Giampaolo

DIRIGENZA VICINA

A Milanello è iniziato il countdown per la gara cruciale contro il Genoa. Una partita chiave per definire il futuro di Giampaolo e non solo. Dopo quattro sconfitte in sei partite, i rossoneri hanno bisogno di una svolta e, per supportare il tecnico, al centro sportivo si è presentato anche oggi Paolo Maldini. Una presenza costante in questi giorni, che sottolinea la voglia della dirigenza di stare vicino alla squadra e all'allenatore in un momento molto complicato. Milan, allenamento verso il Genoa lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse





lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse Ultime gallery Vedi tutte

Il Direttore Tecnico rossonero si è presentato a Milanello per ribadire la fiducia nei giocatori e per confrontarsi continuamente col tecnico. Un gesto forte e chiaro, per allontanare le voci e lanciare un messaggio ai calciatori in vista della gara col Genoa. La partita di Marassi, del resto, a questo punto rappresenta già uno spartiacque della stagione rossonera. Un match da dentro o fuori. Finora la società ha sempre ribadito la voglia di continuare con Giampaolo, concedendogli ancora del tempo per lavorare. In particolare Maldini, che lo ha scelto personalmente per avviare il nuovo progetto. Ma con un nuovo passo falso anche a Genova, sembra difficile non pensare a una svolta in panchina.