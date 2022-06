Milan: Leao compie 23 anni, all'orizzonte c'è il rinnovo di contratto

Tanti auguri Rafael Leao. Il portoghese festeggia i 23 anni al termine di un'annata da protagonista assoluto, in cui con le sue giocate e con i suoi gol ha trascinato il Milan alla conquista del 19esimo scudetto. Quella appena passata è stata la stagione della consacrazione per il talento di Almada, cresciuto nello Sporting Lisbona, salito alla ribalta nel Lille, ma poi esploso in rossonero sotto la guida di Stefano Pioli. Ora Maldini e Massara sono al lavoro per blindarlo: il suo contratto scade nel 2024, ma le trattative per il rinnovo proseguono ed entreranno nel vivo appena terminate le vacanze. C'è da limare una forbice tra domanda e offerta, ma in casa Milan si respira fiducia e la volontà è quella di fargli spegnere molte altre candeline in rossonero...

Milan, i 23 anni di Rafael Leao

















































