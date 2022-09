Milan, Kjaer: "Il Napoli sta facendo bene, ci dirà dove siamo"

MILAN

Il difensore danese a MIlanTV: "Non sarà facile, ma il Milan deve essere il Milan"

© Getty Images "Il Napoli sta facendo molto bene. Sarà una partita importante, non voglio dire decisiva perché è ancora presto, però ci dà un segnale per dirci dove siamo". Tornato in campo dopo un lungo periodo di stop per il brutto infortunio al ginocchio, Simon Kjaer si è ripreso il Milan e suona la carica in vista del big match di domenica sera a San Siro contro il Napoli. "Dobbiamo fare vedere al Napoli e ai tifosi che a San Siro facciamo di tutto per vincere - ha detto il difensore rossonero a Milan TV - Non sarà facile, ma il Milan deve essere il Milan".

"La squadra ha fatto un grande percorso quando sono stato fuori - ha proseguito il danese - Abbiamo vinto lo scudetto. Il nostro tipo di calcio mette in difficoltà molte squadre in Italia perché giochiamo a un ritmo molto alto. Il mio rapporto con il gruppo e con il mister mi fa lavorare in serenità, ma questo non significa che vado piano: mi è stato sempre dato il tempo per allenarmi bene". Sui compagni di reparto: "I compagni non sono concorrenti, siamo uniti, poi sceglie il mister chi gioca. Pierre (Kalulu) e Fik (Tomori) hanno fatto un percorso fantastico. Kalulu è entrato in un gruppo e in un sistema che andava ed è cresciuto di partita in partita. Ha fatto una grande stagione".