Milan, Kjaer: "Guardo avanti verso il duro lavoro che mi aspetta"

Dopo l'operazione al ginocchio e l'omaggio in campo dei compagni di squadra, Simon Kjaer vuole lasciarsi il grave infortunio alle spalle e ringraziare tutti quelli che gli sono stati vicino e gli stanno dando sostegno. "Grazie per tutto il vostro supporto e per i messaggi che mi avete fatto ricevere. Ora guardo avanti verso il duro lavoro che mi aspetta", ha scritto su Twitter il centrale rossonero pubblicando una sua foto che lo ritrae sorridente.

Getty Images