Milan-Investcorp, ci siamo: trattativa nel vivo, chiusura vicina

L'AFFARE

Il closing dovrebbe arrivare a fine campionato

Il Milan è sempre più vicino a Investcorp. La trattativa tra il fondo del Bahrain ed Elliott procede spedita, tanto che la chiusura sembra essere veramente a un passo. Segnali di fumata bianca imminente con la due diligence, l'analisi dei conti del club rossonero, in corso, mentre un altro team sta lavorando al business plan.

Una volta terminata l'ispezione del bilancio, si procederà con il signing, ossia il passaggio tecnico in cui viene fissato il valore dell'operazione. Le cifre sono sempre quelle già note: affare da 1,1 miliardi di euro. Passo che è previsto a breve per poi procedere con il closing. Firme che dovrebbero arrivare a fine campionato per non destabilizzare la squadra in corsa per lo scudetto.

Praticamente tutto definito, a meno di intoppi, l'affare si farà e il Milan diventerà di proprietà del fondo Investcorp. Nuova proprietà che vuole investire nei rossoneri riportandoli tra i 10 top club europei, sia in campo che a livello di fatturato e ricavi. Molto dipenderà anche dal progetto stadio con il Milan ancora in attesa del via libera da parte del comune.