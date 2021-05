Milan, martedì la risonanza decisiva per Ibrahimovic

MILAN

Non sembrerebbe un infortunio grave quello subito al ginocchio da Zlatan Ibrahimovic nella trasferta vittoriosa del suo Milan contro la Juventus, ma il campionato dello svedese potrebbe anche essere finito. Nella giornata di martedì Ibrahimovic verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti con la risonanza magnetica che farà chiarezza sull'entità dell'infortunio. Zlatan non ci sarà contro il Torino e, con un ginocchio ancora gonfio, probabilmente dovrà saltare anche il Cagliari. Ibra si fa male al ginocchio sinistro: Milan in ansia

























I tempi di recupero non sono ancora certi, ma con tutta probabilità salterà sia il Torino, nel turno infrasettimanale di mercoledì, che il Cagliari, domenica. Pioli spera di poterlo avere almeno per l'ultima giornata di campionato. Ottimismo invece per Brahim Diaz dopo l'acciacco nel finale di gara dello Stadium, lo spagnolo dovrebbe riaggregarsi al gruppo alla vigilia della sfida contro i granata.