Milan, Ibrahimovic: "Guarito! Quarantena finita"

Zlatan Ibrahimovic ha annunciato di essere finalmente guarito dal Covid-19. Lo ha fatto con un tweet in italiano: "Guarito! Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita", ha scritto lo svedese. Aggiungendo poi due hashtag emblematici, in pieno stile Ibra: #fuckcovid19 e #godiscomingforyou. Pochi minuti dopo è arrivata anche la conferma ufficiale del Milan, che dunque lo avrà a disposizione per il derby con l'Inter. Zlatan è pronto a tornare ed è più carico che mai.