Milan, Ibrahimovic fuori per infortunio contro il Napoli

Il Milan trattiene il fiato per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, autore di una splendida doppietta nel big match contro il Napoli, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al 79' per un problema muscolare alla coscia sinistra. Ibra ha accusato dolore dopo un tentativo di cross dalla sinistra, ha provato a tenere duro andando anche in ripiegamento su un corner per gli avversari, ma dall'espressione sul suo volto si è poi capito che era necessario il cambio (al suo posto Colombo). Il bomber rossonero si è diretto in panchina zoppicando vistosamente e con il ghiaccio sulla gamba, nelle prossime ore verrà valutata l'entità del problema.

Getty Images