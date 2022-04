Milan, Ibra lavora in gruppo. Rientrato anche Bennacer

Prosegue senza intoppi la preparazione del Milan in vista della sfida con il Bologna, crocevia fondamentale nella lotta scudetto. A Milanello si è rivisto Ismael Bennacer dopo gli impegni con l'Algeria che, come l'Italia, non si è qualificata ai prossimi Mondiali in Qatar. Il centrocampista non si è allenato con il resto dei compagni e ha svolto un lavoro personalizzato, ma la sua presenza a San Siro non è in dubbio. Tutti in gruppo (a parte Kjaer) gli altri, Ibra compreso: anche lo svedese, rimasto senza Mondiali, ha voglia di rivalsa.