Milan, Giroud: "I derby si vincono sempre, siamo tornati"

"Ho detto prima della partita che sarebbe stata speciale. Un derby si vince. Eravamo in difficoltà nel primo tempo, poi siamo rientrati in partita. È fantastico per i nostri tifosi, sono felice e orgoglioso di questa squadra che non ha mai mollato". È il ritratto della felicità Olivier Giroud, grande protagonista della vittoria del Milan nel derby con una doppietta. "Ero un po' frustrato nel primo tempo ma come tutta la squadra perchè non abbiamo giocato bene e lo sapevamo - ha detto l'attaccante francese a Dazn - Nella ripresa abbiamo mostrato un grande spirito di squadra e We are back".