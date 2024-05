Milan, Furlani: "Fonseca? Celebriamo Pioli. Lavoreremo al meglio in estate"

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato prima della Salernitana concentrandosi sul (recente) passato più che sul futuro: "Fonseca? Non parlerei di nomi o candidati per la panchina, è una serata per celebrare Pioli che è stato infinitamente importante per il Milan". Non solo l'allenatore però è al passo d'addio: "Siamo grati anche a Giroud e Kjaer, hanno portato esperienza". Infine, parlando a Dazn, un breve cenno al calciomercato: "Faremo il nostro meglio in estate per rendere la squadra ancora più competitiva".