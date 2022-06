Milan, fioretto rispettato per Pioli: da Parma al Passo della Cisa in bicicletta

Fioretto rispettato per Stefano Pioli. A 10 giorni dalla conquista dello scudetto col Milan il tecnico rossonero ha mantenuto la promessa che aveva fatto nel corso della stagione: è partito dalla sua Parma in bicicletta ed è arrivato fino al Passo della Cisa. Circa 60 km di strada e di dislivelli tutt'altro che agevoli: "Ho poco allenamento, ma bisogna soffrire", aveva dichiarato in merito a Che Tempo Che Fa. Detto, fatto.

© twitter