Milan: Donnarumma e Paquetà in gruppo

16/04/2019

Gattuso piano piano recupera i pezzi per questo importante finale di stagione. Dopo aver saltato Juventus e Lazio, Donnarumma al Tardini tornerà regolarmente in porta, ricomponendo così la difesa titolare rossonera. Migliorano anche le condizioni di Paquetà, anche lui prossimo al rientro. Per Parma probabilmente i tempi sono troppi ristretti e al massimo, dolore permettendo, potrà accomodarsi solo in panchina. Più probabile, invece, un suo rientro nella semifinale di Coppa Italia con la Lazio o per la trasferta in casa del Torino.



Sono a disposizione anche Romagnoli e Calabria, usciti acciaccati dal match con la Lazio. La contusione alla coscia destra del capitano rossonero non preoccupa particolarmente lo staff medico, Romagnoli si sottoporrà a terapie per recuperare in tempo in vista del lunch match di sabato. Situazione simile per Calabria che aveva ricevuto una botta alla gamba ed era stato sostituito in vista cautelare: problema fisico già superato.