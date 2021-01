Milan, convocazioni a sorpresa: ci sono Ibrahimovic e Calhanoglu

Nella conferenza stampa di ieri Pioli aveva risposto “non credo” alla domanda su una possibile convocazione di Ibrahimovic. Invece lo svedese, a sorpresa, è nella lista. Non è al massimo della condizione dopo il lungo infortunio. A meno di sorprese partirà dalla panchina, con Leao centravanti. In ogni caso un'ottima notizia per il futuro immediato dei rossoneri, già falcidiati dagli infortuni che hanno contribuito alla prima sconfitta di questo campionato.