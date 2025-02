Milan-Conceiçao, si va verso l'addio: se la situazione precipita è pronto Tassotti

Che la situazione tra il Milan e Conceiçao sia complicata e quasi compromessa non è legata solo a una classifica che vede i rossoneri lontani da un posto nella prossima Champions. Ci sono anche le parole dell'allenatore portoghese che si è sfogato, dopo la sconfitta del recupero con il Bologna. Le voci che lo circondano stanno aumentando sempre di più. Il classico "se volete me ne vado" rieccheggia per la terza volta in stagione. Un messaggio chiaro per la società. Anche le parole di Leao che ha spiegato, dopo la partita, che la scelta di attaccare solo sfruttando le palle lunghe era una chiara indicazione del tecnico, dimostra che il rapporto con il gruppo non sembra proprio idilliaco.