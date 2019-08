Milan, con lo United è a caccia al gol perduto

ICC

Obiettivo ritrovare la via del gol. Il Milan chiude stasera (ore 18.30) a Cardiff contro il Manchester United la sua avventura nell'International Champions Cup e Giampaolo spera che Piatek si sblocchi dopo tre partite (Novara, Bayern e Benfica) a secco. Nelle prime uscite i rossoneri hanno mostrato una certa qualità nel gioco, ma sono sempre mancati nell'acuto finale. Tanti gli assenti e dei nuovi arrivati il solo Krunic giocherà una parte di gara. Aggregato al gruppo anche l'ultimo arrivato Leao, ma difficilmente sarà della partita.

Sfida tra Diavoli: il Milan vola a Cardiff acmilancom

Due gare di ICC e nessun gol, l'unico centro alla prima uscita contro il Novara e poi astinenza assoluta. Non è ancora scattato il campanello d'allarme perché al via del campionato mancano ancora tre settimane, ma stasera Giampaolo si aspetta maggiore concretezza là davanti. Il suo Milan è ancora un cantiere aperto e sono tanti gli assenti: Bennacer, Theo Hernandez, Leao, Duarte, Paquetà e Kessie, tutti titolari o potenzialmente tali. Contro i Red Devils, che hanno vinto tutte le amichevoli pre-campionato subendo un solo gol, continuerà l'esperimento Suso trequartista dietro alle due punte che saranno ancora una volta Piatek e Castillejo. In panchina si rivede André Silva, ma il futuro del portoghese sarà lontano da Milanello. Questo l'11 che dovrebbe scendere in campo dal 1': Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek.