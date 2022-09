Milan, cessione a RedBird definitiva: Blue Skye rinuncia al ricorso contro Elliott

© Getty Images

La cessione del Milan a RedBird è definitiva. La Blue Skye, società che aveva presentato ricorso per le cessione del club rossonero da Elliott al fondo di Gerry Cardinale, ha rinunciato a portare avanti la questione per il quale era in programma l'udienza al Tribunale di Milano. La società con sede in Lussemburgo ha preso atto di non poter portare avanti un ricorso di questo tipo per questioni di tempistiche.