Milan, Calhanoglu e Rebic saltano Roma e Sparta Praga

MILAN

Il Milan non smette di vincere e naviga a gonfie vele sia in campionato che in Europa League. In questo momento le uniche preoccupazioni per Pioli arrivano dall'infermeria. Ante Rebic e Hakan Calhanoglu, infatti, non si sono ancora ristabiliti e salteranno le sfide contro Roma e Sparta Praga. Il croato ha iniziato ad allenarsi da solo ma sente ancora dolore al braccio infortunato contro il Crotone, mentre il turco ha una caviglia gonfia.

Getty Images

Rebic è sulla via del recupero, ma non è ancora pronto a tornare in campo dopo la lussazione al braccio sinistro, mentre Calha si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra nell'allenamento di lunedì e ne avrà ancora per qualche giorno: la speranza è che entrambi possano esserci con l'Udinese il primo novembre. Un'occasione in più per Leao e Brahim Diaz di confermare quanto di buono espresso negli ultimi tempi.