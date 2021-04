Milan, Calabria torna ad allenarsi col gruppo

QUI MILAN

Il terzino ha recuperato dopo l'operazione al menisco, potrebbe tornare tra i convocati già per la sfida col Sassuolo

Stefano Pioli può sorridere: Davide Calabria ha recuperato a pieno dopo l'operazione al menisco mediale del ginocchio destro a cui si era sottoposto lo scorso 19 marzo ed è tornato ad allenarsi col gruppo. Il terzino del Milan potrebbe già rientrare tra i convocati per la sfida contro il Sassuolo, in programma mercoledì sera a San Siro. Getty Images

Calabria era fuori per infortunio da oltre un mese e aveva saltato la gara di ritorno degli ottavi di Europa League col Manchester United, oltre alle sfide di campionato contro Napoli, Fiorentina, Samp, Parma e Genoa. Ora Pioli sta per ritrovare il suo terzino destro titolare per lo sprint di fine stagione.