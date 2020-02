Milan, Biglia ancora k.o.: distorsione al ginocchio destro

MILAN

Non c'è pace per Lucas Biglia. Il centrocampista del Milan, in allenamento, ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale. Un nuovo k.o. che lo terrà fuori per almeno due settimane. Biglia era appena tornato a disposizione di Pioli dopo l'infortunio al bicipite femorale ed era stato convocato per il derby.

La stagione dell'argentino era cominciata con un problema agli adduttori che l'aveva tenuto fuori nelle prime due uscite stagionali. Poi 7 presenze nelle successive 15 partite e un nuovo infortunio, che lo ha tenuto lontano dai campi per tutto gennaio 2020. Proprio quando sembrava vedere la luce in fondo al tunnel, è arrivata una nuova tegola, che per altro rischia di mettere ancora più in difficoltà Pioli: Krunic, infatti, è out per un mese a causa di una frattura da stress al piede destro e come centrali puri di centrocampo restano solamente Kessie e Bennacer a disposizione del tecnico rossonero.