Milan, 7-1 con la Pergolettese: show di De Ketelaere con una tripletta

Tre reti in 26 minuti. Un rigore (sinistro a incrociare sotto la traversa), un colpo di testa sullo sviluppo di un corner e un tiro di mancino. Charles De Ketelaere si è messo in mostra nell'ultimo test precampionato del Milan. L'ex Bruges ha impressionato svelando il suo repertorio nell'amichevole vinta dai rossoneri 7 a 1 contro la Pergolettese (Serie C). Il talento belga, cercato, voluto e inseguito con insistenza da Maldini e Massara, è sceso in campo da titolare come trequartista (come nei 15 minuti finali giocati a Vicenza) e in meno di mezz'ora ha mandato un messaggio forte e chiaro a Pioli e al popolo rossonero: è carico ed è pronto per il debutto in Serie A contro l'Udinese. Oltre alla tripletta di CDK sono andati a segno anche Lazetic (doppietta), Pobega, e Adli.