Maldini non ha dubbi: "Il rinnovo di Ibra? Se continua così..."

L'INTERVISTA

In un'intervista rilasciata a Bein Sport, Paolo Maldini, ha fatto chiarezza sulla situazione dei giocatori in scadenza. Inevitabile partire da Zlatan Ibrahimovic: "Abbiamo provato a portarlo qui nel 2018, ma aveva un contratto con i LA Galaxy. Quando è arrivato abbiamo provato a proporgli un contratto più lungo rispetto ai sei mesi per cui ha firmato, ma lui voleva vedere quale sarebbe stata la risposta del suo fisico al ritorno in un campionato di così alto livello. Sul rinnovo ci ha detto che dipenderà dal suo corpo. Ma se continua così non vedo perché non possa essere ancora con noi l'anno prossimo".

Per quanto riguarda gli altri rinnovi ha aggiunto: "Abbiamo tre giocatori in scadenza, e abbiamo anche i contratti in scadenza nel 2022. Ma è una prassi normale, stiamo lavorando. Dico sempre che bisogna essere contenti in due per arrivare ad un accordo, i giocatori sono professionisti e pensano al 100% al campo. La speranza è di trovare presto un accordo".

Maldini ha poi affrontato il tema del valore del Milan rispetto agli altri club europei: "Il gap del Milan con squadre come Bayern, City, Liverpool negli ultimi anni credo che si sia un pochino ampliato. Il Milan non è ancora a quel livello, anche se siamo in testa al campionato dalla prima giornata. Probabilmente ci mancano due anni stabili di Champions League per avere una squadra davvero competitiva per andare a lottare con queste squadre per la Champions. Non dimentichiamoci che il Milan manca dalla Champions League da otto anni, questo a livello economico fa la differenza".