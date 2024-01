La Repubblica: "Gli arabi puntano il Milan, nel mirino la maggioranza del club di Cardinale"

MILAN

Pressing del fondo governativo saudita: ci sarebbero già stati degli incontri nella città meneghina

Nuove voci sul futuro del Milan. Il quotidiano La Repubblica conferma il forte interesse degli arabi verso la società rossonera, che adesso sarebbe finita nel mirino del fondo Pif, quello che gestisce il Newcastle in Premier League. Nei giorni scorsi, rivela il quotidiano, dei rappresentanti del fondo governativo saudita avrebbero fatto capolino in Italia: una mossa concreta che dimostra l'intenzione di fare sul serio per rilevare il club 19 volte Campione d'Italia. Nel mirino ci sarebbe la quota di maggioranza posseduta adesso da Gerry Cardinale, patron del fondo americano RedBird.

Cardinale, salito al comando del Milan subito dopo la vittoria dello scudetto nel 2022, ha sempre manifestato la voglia di far crescere il club con investimenti equilibrati e in linea con i conti: sua anche la mossa di coinvolgere Zlatan Ibrahimovic come consulente dei rossoneri. Il fondo Pif, avvistato in città con dei suoi uomini, avrebbe intenzione di rilevare circa il 50% del club, ossia quello pari al debito che RedBird ha stabilito con Elliott nel momento del passaggio di proprietà un anno e mezzo fa circa. Un primo passo propedeutico all'acquisizione totale. Al momento però, Cardinale pare non avere l'obiettivo di vendere il club.