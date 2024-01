Torino, Cairo gela il Milan: "Buongiorno non è in vendita"

MERCATO

Il presidente granata ribadisce la propria ferma intenzione di non cedere il difensore azzurro in questa finestra di mercato

Dopo aver detto no all'Atalanta in estate, Alessandro Buongiorno non lascerà il Torino neanche nella sessione invernale del mercato. Il nome del difensore azzurro in questi giorni è stato ripetutamente accostato al Milan, ma il presidente granata Urbano Cairo ha mandato un chiaro messaggio ai rossoneri e a tutti gli altri club interessati: "L’ho detto la scorsa settimana al termine dell’Assemblea di Lega e non posso che ripeterlo: non è in vendita".

"Ad agosto - le parole di Cairo riportate da Tuttosport - quando manifestò l’intenzione di rimanere con noi invece di andare all’Atalanta, gli dissi: 'Per noi sei e sarai importantissimo'. Adesso ripeto la stessa cosa con ancora maggiore fermezza. Abbiamo rinnovato il suo contratto fino al 2028 e rimarrà con noi, come è anche nei suoi desideri. I rapporti con l'agente Beppe Riso sono ottimi. Ma anche con il Milan, eh".

Il quotidiano torinese aggiunge anche che l'offerta presentata dal Milan per avere Buongiorno già a gennaio, che sarebbe di 15/20 milioni di euro più l'attaccante Lorenzo Colombo, dal numero uno granata non viene ritenuta all'altezza della crescita e del valore del centrale mancino della squadra di Ivan Juric.

Altro tema caldo in casa granata, anche il futuro del tecnico: "Abbiamo un appuntamento fra febbraio e marzo per decidere cosa fare e capire le sue intenzioni. Siamo contenti di questa prima parte della stagione. Io sono per la continuità, in assoluto, ma ovviamente sentiremo la sua volontà. Per adesso tutti dobbiamo pensare soltanto al campionato, dove tutto è ancora possibile".

Vedi anche Mercato Buongiorno a Milano per una cena con l'entourage: si aprono spiragli per la cessione al Milan